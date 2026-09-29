Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
ГоловнаСуспільствоВійна

Понад 10 разів росіяни атакували два райони Дніпропетровщини

Від ворожих обстрілів постраждав Нікопольський та Синельниківський райони.

Понад 10 разів росіяни атакували два райони Дніпропетровщини
Фото: Олександр Ганжа/Telegram

Понад 10 разів росіяни обстрілювали Дніпропетровщину. Атакували безпілотниками та артилерією.

 Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Синельниківському районі постраждали Миколаївська та Петропавлівська громади. Пошкоджене підприємство, сталися пожежі.

На Нікопольщині ворог бив по Нікополю та Покровській громаді.

Обійшлося без постраждалих.

  • Напередодні, російські війська майже 30 разів атакували шість районів Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів загинули шестеро людей, ще 28 дістали поранення. 
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies