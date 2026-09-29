Понад 10 разів росіяни атакували два райони Дніпропетровщини

Понад 10 разів росіяни обстрілювали Дніпропетровщину. Атакували безпілотниками та артилерією.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
У Синельниківському районі постраждали Миколаївська та Петропавлівська громади. Пошкоджене підприємство, сталися пожежі.
На Нікопольщині ворог бив по Нікополю та Покровській громаді.
Обійшлося без постраждалих.
- Напередодні, російські війська майже 30 разів атакували шість районів Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів загинули шестеро людей, ще 28 дістали поранення.