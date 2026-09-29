Понад 10 разів росіяни атакували два райони Дніпропетровщини

На Нікопольщині ворог бив по Нікополю та Покровській громаді.

У Синельниківському районі постраждали Миколаївська та Петропавлівська громади. Пошкоджене підприємство, сталися пожежі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа .

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Від ворожих обстрілів постраждав Нікопольський та Синельниківський райони.

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