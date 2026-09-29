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Генштаб: 213 боїв відбулося на фронті від початку доби

Найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Генштаб: 213 боїв відбулося на фронті від початку доби
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби, 28 вересня, на фронті відбулось 213 бойових зіткнень.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Вчора противник завдав 86 авіаційних ударів, під час яких скинув 253 керованих авіабомби. Крім того, росіяни застосували 9883 дронів-камікадзе та здійснили 2415 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 32 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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Обстрілів зі сторони ворога, зокрема, на Сумщині зазнали населені пункти Товстодубове, Уланове, Яструбщина, Гирине, Сопич, Бачівськ, Нова Січ, Потапівка, Кореньок, Рівне, Безсалівка, Волфине, Павлівка, Кіндратівка, Рогізне, Писарівка, Корчаківка, Олексіївка, Храпівщина, Журавка; а також Михальчина Слобода Чернігівської області. Авіаудару зазнали населені пункти Лужки, Хотінь, Вакалівщина, Мала Рибиця.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження живої сили противника, п’ять пунктів управління та керування БпЛА, одну артилерійську систему та два логістичні об’єкти ворога.

На Півніно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби зафіксовано читири штурмові дії противника. Агресор завдав 4 авіаударів, застосувавши дев’ять КАБ, та здійснив 190 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили вісім атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Нова Козача, Довгеньке, Хрипуни, Різникове, Лозова.

На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався покращити своє полрження, проводячи атаку в бік Куп’янська.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 11 разів атакували в районах населених пунктів Рідкодуб, Новоселівка, Дробишеве, Лиман та Діброва.

На Слов’янському напрямку противник здійснив дві штурмові дії поблизу Ямполя та Кривої Луки.

На Краматорському напрямку противник один раз атакував в районі населеного пункту Юрківка.

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На Костянтинівському напрямку зафіксовано 22 атаки. Загарбники вели штурмові дії у районах Костянтинівки, Новоселівки, Довгої Балки, Вільного та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Золотий Колодязь.

Тридцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. За уточненою інформацією, окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Світле, Молодецьке та в бік Добропілля, Новогришиного, Сергіївки і Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку ворог атакував двічі, в районах Олександрограда та Березового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти п’ять разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися в районах населених пунктів Гірке, Гуляйпільське, Чарівне та в бік Воздвижівки.

На Оріхівському напрямку ворог п’ять разів намагався покращити свої позиції атакуючи в бік населених пунктів Новоандріївка, Юрківка, Павлівка та Степногірськ.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1440 осіб. Також знешкоджено три танки, 13 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, чотири реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, шість наземних робототехнічних комплексів, 1474 безпілотних літальних апарати, 296 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.

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