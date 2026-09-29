За добу Сили оборони ліквідували понад 1400 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.26 склали:

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

За минулу добу російська армія втратила 1440 солдатів, 29 одиниць автомобільної техніки, 21 артилерійську систему, 3 танки, 13 бойових броньованих машин, 4 РСЗВ, 2 засоби ППО, 6 наземних роботизований комплексів та 2 одиниці спецтехніки.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Від початку повномасштабного вторгнення загальні бойові втрати ворога склали 1 532 500 осіб.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies