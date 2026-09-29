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За добу Сили оборони ліквідували понад 1400 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення загальні бойові втрати ворога склали 1 532 500 осіб.

За добу Сили оборони ліквідували понад 1400 окупантів
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу російська армія втратила 1440 солдатів, 29 одиниць автомобільної техніки, 21 артилерійську систему, 3 танки, 13 бойових броньованих машин, 4 РСЗВ, 2 засоби ППО, 6 наземних роботизований комплексів та 2 одиниці спецтехніки.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.26 склали:

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особового складу – близько 1 532 500 (+1 440) осіб 

танків – 12 388 (+3) од.

бойових броньованих машин – 25 463 (+13) од.

артилерійських систем – 50 498 (+21) од.

РСЗВ  – 2 169 (+4) од.

засоби ППО  – 1 681 (+2) од.

літаків – 443 (+0) од.

гелікоптерів  – 356 (+0) од.

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наземних робототехнічних комплексів  – 2 780 (+6) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 538 702 (+1474) од.

крилаті ракети – 5 118 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 155 031 (+296) од.

спеціальна техніка – 4 765 (+2) од.

Фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

Дані уточнюються.

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