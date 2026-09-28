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Росіяни атакували Дергачівську громаду на Харківщині: є постраждалий

Перший удар стався по цивільній автівці, вдруге ворог атакував будівлю пошти.

Росіяни атакували Дергачівську громаду на Харківщині: є постраждалий
Наслідки атаки по Дергачах 28 вересня
Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

Упродовж дня російські безпілотники двічі атакували населені пункти Дергачівської громади на Харківщині. Є постраждалий.

Про це повідомив очільник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Вранці ворожий FPV-дрон на оптоволокні вдарив по цивільній автівці у Руській Лозовій, яка була припаркована біля одного з будинків. Ніхто не постраждав.

Близько 17:10 ворожий дрон влучив у будівлю поштової служби у Дергачах. Внаслідок атаки поранений 44-річний місцевий мешканець, який перебував на вулиці недалеко від місця влучання. 

"Із контузією, черепно-мозковою травмою та численними вибуховими пораненнями медики швидкої допомоги ушпиталили постраждалого до одного з медзакладів Харкова. Наразі загрози його життю немає", - розповів Задоренко.

Пошкоджена будівля пошти.

  • Унаслідок ударів по Ізюмському району на Харківщині виникли пожежі, є постраждалі. Через влучання РСЗВ у центральний ринок міста Ізюм виникла пожежа у 20 торговельних павільйонах. Також пошкоджені інші торговельні об’єкти та багатоквартирний житловий будинок.
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