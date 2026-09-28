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Росія втретє за тиждень атакувала фармзавод "Дарниця" у Києві

Внаслідок удару ніхто не постраждав.

Росія втретє за тиждень атакувала фармзавод "Дарниця" у Києві
Фото: Катерина Загорій/Фейсбук

Російські війська 28 вересня знову атакували фармацевтичний завод "Дарниця" у Києві. Це вже третя атака на підприємство за останні шість днів.

Про це повідомила членкиня Стратегічної ради компанії Катерина Загорій.

За її словами, внаслідок удару ніхто не постраждав.

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У компанії не розкривають інформацію про наслідки атаки та стан підприємства з міркувань безпеки.

"Про наслідки удару і стан заводу деталей не публікуємо. Прошу вас також не викладати фото й відео, не описувати пошкодження і не додавати подробиць", – написала Загорій.

"Дарниця" – один з лідерів українського фармацевтичного ринку. Росія і раніше прицільно атакувала фармацевтичні і медичні потужності, зокрема – склад "Аптеки доброго дня".

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