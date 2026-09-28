До раунду долучилися інвестори з України, країн ЄС, США та Канади, а стратегічним інвестором стала Draganfly.

Естонсько-українська оборонно-технологічна компанія DOD Solution, що розробляє технології бортової автономності для безпілотних систем, залучила $2,1 млн у pre-seed раунді. Інвестиції спрямують на подальший розвиток і масштабування платформи автономності AURA AI. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

У раунді взяли участь Angel One Fund, Better Angle, Defence Builder Fund, Network VC, Newfund, UAID Fund, WildField Ventures та 4C-Next Holding AG, а також низка бізнес-ангелів. Канадська компанія Draganfly, що розробляє безпілотні технології, долучилася до раунду як стратегічний інвестор. До слова, Draganfly цього місяця увійшла до шістки постачальників дронів для Збройних сил Канади в межах маркетплейсу DDIM, створеного за зразком українського Brave1.

Залучені кошти спрямують на запуск виробництва нового покоління AURA SBC, подальший розвиток AURA OS і можливостей бортового ШІ, а також прискорення інтеграцій із виробниками безпілотних платформ в Україні та на міжнародних ринках.

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Pre-seed раунд — це найперша стадія залучення фінансування для стартапу, коли компанія існує переважно на рівні ідеї, команди та первинного прототипу або мінімально життєздатного продукту.

DОD Solution — естонсько-українська оборонно-технологічна компанія, що розробляє бортові комп’ютери та системи автономності для безпілотних платформ. Компанія співпрацює з виробниками безпілотних платформ, інтегруючи автономність на основі ШІ в широкий спектр оборонних застосувань.

Її флагманський продукт — платформа бортової автономності AURA AI, що поєднує бортовий комп’ютер AURA SBC та програмне забезпечення AURA OS. Платформа забезпечує автономну навігацію, сприйняття середовища, розпізнавання та супровід цілей і термінальне наведення в умовах втрати GPS-сигналу та обмеженого або відсутнього зв’язку. AURA AI може інтегруватися в різні типи БПЛА, зокрема FPV-дрони, дрони-перехоплювачі та дрони літакового типу. За словами розробників, AURA AI вже застосовувалася в бойових умовах в Україні.

Нове покоління AURA SBC розробляється з урахуванням масштабування виробництва та вимог NDAA— американського закону про оборонні закупівлі. DOD Solution також розбудовує відповідний ланцюг постачання компонентів для виходу на ринки Європи та Північної Америки.

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«Автономність має працювати на різних безпілотних системах і в різних операційних умовах, а не залишатися окремою функцією, прив’язаною до однієї платформи. Наше завдання зараз — зробити AURA AI простішою для інтеграції та масштабування і розширювати її можливості для дедалі складніших завдань на борту. Цей раунд дає нам ресурси й партнерів, необхідних для прискорення цього розвитку», — зазначив CEO DOD Solution Роман Гапачило.

DOD Solution уже сформувала мережу технологічних та індустріальних партнерств, що підтримують цю стратегію, зокрема з Lantronix та Axelera AI. Співпраця охоплює бортові обчислення, прискорення ШІ та інтегровані рішення для протидії безпілотним системам і допомагає компанії масштабувати інтеграцію технологій автономності в різні типи безпілотних платформ.

Нещодавно DОD Solution та естонська Defsecintel Solutions домовилися розробляти ШІ-системи для протидії дронам. У розробці поєднають систему виявлення EIRSHIELD від Defsecintel із платформою автономності AURA AI від DoD Solution для навігації та донаведення.