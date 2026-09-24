DOD Solution інтегрує технології автономності в ударні безпілотники United Unmanned Systems

Естонсько-українська оборонно-технологічна компанія DOD Solution уклала стратегічне партнерство з німецько-українським виробником дронів United Unmanned Systems (UUS). Про це DoD Solution повідомила у Facebook.

В основі співпраці — платформа AURA AI від DOD Solution, що забезпечує візуальну навігацію, розпізнавання та супровід цілей і термінальне наведення в умовах відсутності GPS та обмеженого або втраченого зв’язку.

У компанії зазначають, що технології обох виробників уже окремо застосовувалися на полі бою, а їхня спільна інтеграція успішно пройшла випробування. Наступний етап співпраці — інтеграція технологій автономності DOD Solution у більшу кількість ударних платформ UUS та масштабування їх застосування.

DoD Solution — естонсько-українська оборонно-технологічна компанія, що розробляє бортові комп’ютери та системи автономності для безпілотних платформ. Компанія співпрацює з виробниками безпілотних платформ, інтегруючи автономність на основі ШІ в широкий спектр оборонних застосувань. Її флагманський продукт, платформа AURA AI, поєднує власне програмне забезпечення з бортовим комп’ютером AURA SBC для забезпечення автономної навігації, сприйняття, розпізнавання й супроводу цілей і термінального наведення в умовах відсутності GPS, протидії та обмеженого зв’язку.

Нещодавно DoD Solution та естонська Defsecintel Solutions домовилися розробляти ШІ-системи для протидії дронам. У розробці поєднають систему виявлення EIRSHIELD від Defsecintel із платформою автономності AURA AI від DoD Solution для навігації та донаведення.

United Unmanned Systems (UUS) – німецько-українська оборонно-технологічна компанія зі штаб-квартирами в Києві та Ганновері. UUS розробляє та постачає безпілотні системи для різних типів місій, зокрема ударні FPV-дрони, бомбардувальні БпЛА, розвідувальні платформи та дрони-перехоплювачі.