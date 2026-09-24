«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ГоловнаСуспільствоВійна
Спецтема
Defense Tech

DOD Solution інтегрує технології автономності в ударні безпілотники United Unmanned Systems

У компанії кажуть, що спільна інтеграція уже успішно пройшла випробування

DOD Solution інтегрує технології автономності в ударні безпілотники United Unmanned Systems
Український пілот безпілотника
Фото: 117 ОМБр

Естонсько-українська оборонно-технологічна компанія DOD Solution уклала стратегічне партнерство з німецько-українським виробником дронів United Unmanned Systems (UUS). Про це DoD Solution повідомила у Facebook.

В основі співпраці — платформа AURA AI від DOD Solution, що забезпечує візуальну навігацію, розпізнавання та супровід цілей і термінальне наведення в умовах відсутності GPS та обмеженого або втраченого зв’язку.

У компанії зазначають, що технології обох виробників уже окремо застосовувалися на полі бою, а їхня спільна інтеграція успішно пройшла випробування. Наступний етап співпраці — інтеграція технологій автономності DOD Solution у більшу кількість ударних платформ UUS та масштабування їх застосування.

DoD Solution — естонсько-українська оборонно-технологічна компанія, що розробляє бортові комп’ютери та системи автономності для безпілотних платформ. Компанія співпрацює з виробниками безпілотних платформ, інтегруючи автономність на основі ШІ в широкий спектр оборонних застосувань. Її флагманський продукт, платформа AURA AI, поєднує власне програмне забезпечення з бортовим комп’ютером AURA SBC для забезпечення автономної навігації, сприйняття, розпізнавання й супроводу цілей і термінального наведення в умовах відсутності GPS, протидії та обмеженого зв’язку.

Нещодавно DoD Solution та естонська Defsecintel Solutions домовилися розробляти ШІ-системи для протидії дронам. У розробці поєднають систему виявлення EIRSHIELD від Defsecintel із платформою автономності AURA AI від DoD Solution для навігації та донаведення.

United Unmanned Systems (UUS) – німецько-українська оборонно-технологічна компанія зі штаб-квартирами в Києві та Ганновері. UUS розробляє та постачає безпілотні системи для різних типів місій, зокрема ударні FPV-дрони, бомбардувальні БпЛА, розвідувальні платформи та дрони-перехоплювачі.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies