"Каста" призначена для виявлення повітряних цілей і передачі даних ППО.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Підрозділи Сил оборони України 23 вересня та в ніч на 24 вересня завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російської армії.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Зокрема, у районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників російських підрозділів.

Крім того, українські військові вдарили по двох російських радіолокаційних станціях. У районі Чехограда (раніше Новогродівка) уражено РЛС 35Н6 "Каста", а поблизу Якимівки Запорізької області – станцію "П-18".

Також у районі Великої Білозерки Запорізької області Сили оборони поцілили по складу паливно-мастильних матеріалів окупантів.

У Генштабі повідомили, що робота по ключових військових цілях російських військ триває.