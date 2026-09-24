Підрозділи Сил оборони України 23 вересня та в ніч на 24 вересня завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російської армії.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Зокрема, у районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників російських підрозділів.
Крім того, українські військові вдарили по двох російських радіолокаційних станціях. У районі Чехограда (раніше Новогродівка) уражено РЛС 35Н6 "Каста", а поблизу Якимівки Запорізької області – станцію "П-18".
Також у районі Великої Білозерки Запорізької області Сили оборони поцілили по складу паливно-мастильних матеріалів окупантів.
У Генштабі повідомили, що робота по ключових військових цілях російських військ триває.
- "Каста" є мобільною російською РЛС кругового огляду, призначеною для виявлення повітряних цілей, зокрема на гранично малих висотах, і передачі інформації системам протиповітряної оборони.
- "П-18" – рухома станція дальнього виявлення метрового діапазону радянської розробки, яку російська армія використовує як засіб раннього попередження ППО.