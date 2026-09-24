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РЛС "Каста", станція "П-18" і місце запуску БпЛА: Генштаб повідомив про ураження об’єктів росіян

"Каста" призначена для виявлення повітряних цілей і передачі даних ППО.

РЛС "Каста", станція "П-18" і місце запуску БпЛА: Генштаб повідомив про ураження об’єктів росіян
Уражено дві РЛС ворога
Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України 23 вересня та в ніч на 24 вересня завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російської армії.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Зокрема, у районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників російських підрозділів. 

Крім того, українські військові вдарили по двох російських радіолокаційних станціях. У районі Чехограда (раніше Новогродівка) уражено РЛС 35Н6 "Каста", а поблизу Якимівки Запорізької області – станцію "П-18".

Також у районі Великої Білозерки Запорізької області Сили оборони  поцілили по складу паливно-мастильних матеріалів окупантів.

У Генштабі повідомили, що робота по ключових військових цілях російських військ триває.

  •  "Каста" є мобільною російською РЛС кругового огляду, призначеною для виявлення повітряних цілей, зокрема на гранично малих висотах, і передачі інформації системам протиповітряної оборони. 
  • "П-18" – рухома станція дальнього виявлення метрового діапазону радянської розробки, яку російська армія використовує як засіб раннього попередження ППО.
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