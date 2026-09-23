Головне за середу, 23 вересня: понад 240 боєзіткнень, дроновий терор Києва, удар по «Дарниці», заява країн-членів ООН

Російська армія вранці і вдень 23 вересня вдарила по різних районах Києва дронами. Є влучання по заправках, складах, бізнес-центру, транспортних підприємствах. На одній з локацій було повторне влучання.

Станом на 22:47 кількість постраждалих збільшилась до 45, загинули двоє людей, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

У стаціонарах столичних лікарень перебувають 18 поранених. Двоє з них — у тяжкому стані.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 23 вересня на фронті від початку доби відбулося 242 бойових зіткнення.

Найбільше боїв зафіксовано на Костянтинівському напрямку. Там окупанти атакували 30 разів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 23 вересня – в новині.

Щонайменше 4 людини загинули і 4 поранені внаслідок ранкового удару по Олександрівці Краматорського району на Донеччині.

Серед поранених – дитина 2021 року народження.

Сьогодні о 10:00 росіяни скинули на селище чотири авіабомби. Зруйновано багатоповерховий будинок. Пошкоджено ще 11 багатоповерхівок, 42 приватні будинки, дитячий садок, крамницю, адмінбудівлю та 6 автомобілів.

Після удару під завалами могли залишатися ще 8 людей, серед них двоє дітей 2024 та 2025 років народження.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

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Російська армія 23 вересня атакувала фармацевтичну компанію «Дарниця». Загиблих серед працівників немає, повідомила членкиня Стратегічної ради компанії Катерина Загорій.

До завершення робіт компетентних служб характер пошкоджень і наслідки не коментуватимуть. Представниця компанії закликала не публікувати жодної інформацію про наслідки удару.

«З міркувань безпеки та до завершення роботи компетентних служб ми не коментуємо деталі щодо характеру пошкоджень чи наслідків. На цей момент можемо підтвердити, що загиблих серед працівників немає», – йдеться у повідомленні.

Російські війська завдали удару по Сумах керованими авіабомбами.

За попередніми даними, три влучання зафіксовано у Зарічному районі міста. Внаслідок атаки пошкоджені житловий сектор, об’єкти цивільної інфраструктури та нежитлова забудова. Також пошкоджено автомобілі. На місці одного з влучань виникла масштабна пожежа.

За інформацією очільника МВА, вже семеро людей отримали поранення внаслідок ворожого авіаудару КАБами по Сумах. Усі травмовані ушпиталені, отримують необхідну медичну допомогу. Одна людина у тяжкому стані.

Чотири роки тому за кілька тижнів Сили оборони звільнили 11,5 тисячі кв. км і майже 500 населених пунктів на Харківщині, включно з Балаклеєю, Ізюмом, Куп'янськом. Цей несподіваний для росіян, але чітко спланований з боку Сил оборони, прорив вважається найуспішнішою наступальною операцією цієї війни.

Як це відбувалося у річницю контрнаступу - на майданчику “Нової країни” (спільного проєкту LB.ua та EFI Group) – згадували Олександр Сирський, Головнокомандувач Збройних сил України (лютий 2024 - липень 2026), на момент Харківської операції - командувач Сухопутних військ та ОСУВ “Хортиця”, міський голова Харкова Ігор Терехов, Анатолій Баргилевич, колишній начальник Генерального штабу ЗСУ, на момент Харківської наступальної операції - начальник штабу оперативно-стратегічного угрупування “Хортиця”, Олександр Фацевич, заступник Голови Національної поліції - керівник патрульної поліції, та очільник EFI Group Ігор Ліскі.

Харківський напрямок був лише одним з трьох, які розглядалися для проведення допоміжної операції улітку 2022 року, яка б мала відтягнути сили російських військ від Херсона, де саме відбувалися наступальні дії Збройних сил України. Крім нього, розглядався також Горлівський та Лисичанський, розповів колишній Головнокомандувач ЗСУ, тодішній командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

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Докладніше – в нашій публікації.

51 країна-член ООН закликала Росію погодитися на повне, негайне й безумовне припинення вогню та розпочати змістовні мирні переговори.

Спільну заяву перед засіданням Ради Безпеки ООН оприлюднили висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та очільник МЗС України Андрій Сибіга, передає «Укрінформ».

У документі підписанти висловили солідарність із Україною та наголосили на важливості дотримання Статуту ООН. Зокрема, йдеться про повагу до суверенітету, незалежності, територіальної цілісності держав і права на самооборону. Також партнери висловили глибоку стурбованість ескалацією російських ударів по цивільній інфраструктурі, через які, за даними ООН, останніми місяцями зросла кількість жертв серед мирного населення.

Докладніше – в новині.

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