Російські війська атакували Суми керованими авіабомбами: є поранені

Зафіксовано три удари по Зарічному району міста.

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Російські війська завдали удару по Сумах керованими авіабомбами. Відомо про 5 поранених.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

За попередніми даними, три влучання зафіксовано у Зарічному районі міста.

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Внаслідок атаки пошкоджені житловий сектор, об’єкти цивільної інфраструктури та нежитлова забудова. Також пошкоджено автомобілі. На місці одного з влучань виникла масштабна пожежа.

За інформацією очільника МВА, щонайменше 5 людей постраждали. Влучання відбулися біля багатоповерхівки, по приватній забудові та нежитловому сектору.

Поранені отримують кваліфіковану допомогу в медичних закладах.

Інформація про кількість постраждалих та наслідки російської атаки уточнюється.

Російська армія вранці і вдень 23 вересня вдарила по різних районах Києва дронами. Є влучання по заправках, складах, бізнес-центру, транспортних підприємствах. На одній з локацій було повторне влучання.