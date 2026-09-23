Російські війська атакували Суми керованими авіабомбами: є поранені

Російські війська завдали удару по Сумах керованими авіабомбами. Відомо про 5 поранених.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
За попередніми даними, три влучання зафіксовано у Зарічному районі міста.
Внаслідок атаки пошкоджені житловий сектор, об’єкти цивільної інфраструктури та нежитлова забудова. Також пошкоджено автомобілі. На місці одного з влучань виникла масштабна пожежа.
За інформацією очільника МВА, щонайменше 5 людей постраждали. Влучання відбулися біля багатоповерхівки, по приватній забудові та нежитловому сектору.
Поранені отримують кваліфіковану допомогу в медичних закладах.
Інформація про кількість постраждалих та наслідки російської атаки уточнюється.
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