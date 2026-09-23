ЦПД спростував фейк російської пропаганди про "прапор сучасної України" з чорного диму

У мережі поширюють фейкове відео про нібито інсталяцію ірландського художника Джона Джеррарда.

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Центр протидії дезінформації фіксує поширення в мережі фейкових повідомлень про те, що ірландський художник Джон Джеррард нібито створив у Техасі інсталяцію у вигляді "прапора сучасної України" з чорного диму.

Про це розповіли у ЦПД.

За даними Центру, у таких публікаціях поширюють відеоролик, стилізований під сюжет міжнародного телеканалу USA Today. У ньому стверджується, що артоб'єкт присвячений Україні та критиці її керівництва.

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У ЦПД наголошують, що це підроблене відео. На офіційних ресурсах USA Today відповідного сюжету немає, а сама інсталяція не пов'язана з Україною.

Йдеться про роботу Джона Джеррарда "Західний прапор" (Western Flag), створену у 2017 році. Це цифрова симуляція прапора, сформованого з чорного диму. За задумом автора, робота символізує загрозу глобального потепління, викиди вуглекислого газу та залежність людства від нафти.

ЦПД зазначає, що поширення фальшивих сюжетів із логотипами відомих міжнародних медіа є одним із методів російської дезінформаційної мережі "Матрьошка".

За оцінкою Центру, метою цієї інформаційної кампанії є формування хибного уявлення про ставлення західного суспільства та мистецьких кіл до України, а також дискредитація міжнародної підтримки нашої держави.