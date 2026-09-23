«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Кіровоградщині ексголову РДА підозрюють в оформленні 100 га землі на людей без згоди

Вартість ділянок перевищує 7,9 млн грн.

На Кіровоградщині ексголову РДА підозрюють в оформленні 100 га землі на людей без згоди

У Кіровоградській області підозру у земельній махінації повідомили колишньому голові РДА та трьом його спільникам.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

У межах схеми з державної та комунальної власності вибули 26 земельних ділянок загальною площею понад 103 га. Їхня вартість перевищує 7,9 млн грн.

Реклама

У 2011–2020 роках учасники схеми використовували документи громадян, які не зверталися по землю та не давали згоди на її оформлення. Люди навіть не знали, що стали власниками ділянок і засновниками фермерських господарств.

За матеріалами слідства, документи громадян використовували для незаконного заволодіння землею, яку згодом переоформлювали на підконтрольні підприємства.

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури про підозру повідомлено колишньому голові РДА, який нині є депутатом районної ради, працівниці виконавчого апарату районної ради та двом державним реєстраторам.

Організатором схеми слідство вважає ексголову РДА. За матеріалами провадження, він підписував розпорядження про передачу земель громадянам. Працівниця районної ради підшукувала їхні документи та готувала заяви від їхнього імені, а державні реєстратори забезпечували оформлення прав на землю та зміни у складі засновників.

Частину реєстраційних дій проводили без участі громадян, використовуючи документи з неправдивими відомостями. Надалі людей формально включали до складу засновників фермерських господарств, а отримані ділянки передавали до їхніх статутних капіталів. Після цього громадян виключали зі складу засновників, а земля залишалася у власності підконтрольних підприємств.

До 2022 року окремі ділянки об’єднували, переоформлювали на інших осіб, передавали в оренду та продавали. Слідство вважає, що таким чином підозрювані намагалися приховати незаконне походження майна.

Залежно від ролі чотирьом підозрюваним інкримінують шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, підроблення документів, зловживання службовим становищем, службове підроблення та несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 та відповідні частини ст. 362 КК України).

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies