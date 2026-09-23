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​У Британії створять Центр інформаційної безпеки для протидії російській дезінформації

Крім того, під час головування країни в G20 у 2027 році країни-члени об’єднання працюватимуть над розробкою стандартів безпеки у сфері ШІ.

​У Британії створять Центр інформаційної безпеки для протидії російській дезінформації
Енді Бернем
Фото: EPA/UPG

У структурі служб безпеки Великої Британії з’явиться нова агенція – Національний центр інформаційної безпеки. Його завданням буде виявлення, з’ясування походження і протидія дезінформації, яку поширюють недружні держави, зокрема - Росія.

Про це заявив на сесії Генеральної асамблеї ООН прем’єрміністр країни Енді Бернем, передає "Радіо Свобода".

Бернем зазначив, що російська влада щороку вкладає близько 1,3 мільярда фунтів стерлінгів (1,73 млрд доларів) в інформаційні маніпуляції.

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"Російські структури використовували всі наявні в їхньому розпорядженні засоби для поширення брехні й дезінформації та гри на людських страхах", – сказав Бернем. 

Серед інструментів, що використовуються, - інтернет-боти, підроблені веб-сайти, фальсифіковані газетні статті, публікації нібито від імені не менше ніж 28 британських організацій і медіа, зокрема BBC й університетів.

Крім того, прем’єр згадав про кібератаки на британські компанії і громадські організації та спроби Росії вплинути на перебіг парламентських виборів 2019 року. Він попередив, що технології штучного інтелекту посилюватимуть ці загрози.

Бернем також заявив, що під час головування Великої Британії у "Групі двадцяти" (G20) у 2027 році країни-члени об’єднання працюватимуть над розробкою стандартів безпеки у сфері штучного інтелекту.

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"Сьогодні я можу оголосити, що зроблю питання штучного інтелекту центральним елементом головування Великої Британії в G20 наступного року", – сказав він.

"Ми працюватимемо над узгодженням єдиного набору глобальних принципів і стандартів, щоб забезпечити прозорість і доступність, необхідні для того, щоб підвищити нашу готовність і гарантувати безпеку розробок у сфері штучного інтелекту", – додав Бернем.

Представник Росії, який перебував у залі під час доповіді Бернема, не коментував його заяву.

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