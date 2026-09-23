Шмигаль обговорив із міністром енергетики США масштабний проєкт із будівництва енергоблоку Хмельницької АЕС

На зустрічі також обговорили питання енергетичної безпеки, зокрема - важливості енергетики для усіх сфер життя.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики України Денис Шмигаль провів у Нью-Йорку зустріч із міністром енергетики США Крісом Райтом.

Про це Шмигаль повідомив у Фейсбуці.

Він розповів, що на зустрічі обговорили питання енергетичної безпеки, зокрема - важливості енергетики для усіх сфер життя. Шмигаль підкреслив важливість застосування дипломатичних інструментів для досягнення енергетичного перемир'я.

Реклама

Співрозмовники також обговорили питання співпраці у ядерній галузі.

"Плануємо спільно реалізувати масштабний проєкт із будівництва одного з енергоблоків Хмельницької АЕС із використанням технологій Westinghouse. Маємо значні перспективи для розвитку співпраці у виробництві компонентів ядерного палива і тепловиділяючих збірок", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр України подякував США за виділення 174 млн доларів на відновлення енергетики та 100 млн доларів на відновлення нового безпечного конфайнменту ЧАЕС, пошкодженого внаслідок російської атаки.

"Україна високо цінує співпрацю з американськими партнерами в енергетичній сфері. Зміцнення енергетичної безпеки України і Європи — наш спільний пріоритет", - зазначив Шмигаль.