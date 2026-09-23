Росія вдарила по Золочеву на Харківщині під час роздачі гуманітарної допомоги

Вранці 23 вересня російський дрон атакував автомобіль благодійної організації у Золочеві на Харківщині.
Про атаку повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У момент обстрілу волонтери роздавали місцевим жителям продуктові набори. За попередньою інформацією, внаслідок удару ніхто не постраждав. Пошкоджено транспорт.
Що відомо про попередні обстріли?
- За минулу добу через російські обстріли Харківщини загинула людина, ще 12 постраждали.У Харкові під ударом були Київський та Салтівський райони, а по Ізюму росіяни завдали удару керованою авіацією.
- Також обстріли зафіксували поблизу Слатиного та у Старому Салтові.