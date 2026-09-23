Росія вдарила по Золочеву на Харківщині під час роздачі гуманітарної допомоги

У момент обстрілу волонтери роздавали місцевим жителям продуктові набори. За попередньою інформацією, внаслідок удару ніхто не постраждав. Пошкоджено транспорт.

Вранці 23 вересня російський дрон атакував автомобіль благодійної організації у Золочеві на Харківщині .

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Люди саме отримували продуктові набори, коли окупанти обстріляли місто.

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