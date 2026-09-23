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Росія вдарила по Золочеву на Харківщині під час роздачі гуманітарної допомоги

Люди саме отримували продуктові набори, коли окупанти обстріляли місто.

Росія вдарила по Золочеву на Харківщині під час роздачі гуманітарної допомоги
Обстріл авто волонтерів
Фото: Харківська ОВА

Вранці 23 вересня російський дрон атакував автомобіль благодійної організації у Золочеві на Харківщині

Про атаку повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У момент обстрілу волонтери роздавали місцевим жителям продуктові набори. За попередньою інформацією, внаслідок удару ніхто не постраждав. Пошкоджено транспорт.

Що відомо про попередні обстріли?

  • За минулу добу через російські обстріли Харківщини загинула людина, ще 12 постраждали.У Харкові під ударом були Київський та Салтівський райони, а по Ізюму росіяни завдали удару керованою авіацією.
  • Також обстріли зафіксували поблизу Слатиного та у Старому Салтові.
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