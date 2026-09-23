Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту повідомило про обшуки

Справа стосується можливого отримання хабаря директором Департаменту політики відновлення, призначеного на посаду у квітні цього року.

Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту повідомило, що зранку в офісі відомства проводяться слідчі дії.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Зазначається, що слідчі дії, не повʼязані з роботою відомства. Вони стосуються директора Департаменту політики відновлення, призначеного на посаду у квітні цього року.

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"За наявною інформацією, справа стосується можливого отримання неправомірної вигоди за зняття санкцій із суб’єктів господарювання під час його роботи на попередньому місці, а обставини, які розслідуються, не пов’язані з його роботою", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві наголосили, що надають правоохоронним органам всю необхідну інформацію та сприяють проведенню слідчих дій. Також сьогодні буде ухвалено рішення про відсторонення підозрюваного від виконання посадових обов’язків. А за результатами розслідування та перевірки будуть прийняті відповідні кадрові рішення.

Паралельно триває внутрішній аудит процесів, які відбувалися до формування нової команди.

"Подібні випадки є неприпустимими. Міністерство має принципову позицію: будь-які факти можливих зловживань мають бути належним чином розслідувані, незалежно від посади чи прізвища. Розраховуємо на швидке, повне та об’єктивне розслідування. Якщо з’явиться додаткова підтверджена інформація, повідомимо про неї окремо", - зазначили в міністерстві.