Поблизу місця ДТП на електросамокаті також рухався 13-річний хлопець, який, налякавшись, теж з’їхав у кювет.

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Увечері 22 вересня в селі Нагірне Самбірського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та електросамоката.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Львівщини.

"Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення вантажівки Volvo FM400, якою керував 63-річний водій, та електросамоката під керуванням 12-річної дівчинки. Поблизу місця ДТП на електросамокаті також рухався 13-річний хлопець, який, налякавшись, виїхав за межі проїзної частини і з’їхав у кювет", - йдеться в повідомленні.

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Внаслідок ДТП малолітні кермувальники електросамокатів отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медзакладів.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Фото: Нацполіція

У 2021 році у Львові суд оштрафував водія електросамоката, який раптово виїхав із тротуару на проїжджу частину і врізався в автомобіль. У суді він свою вину не визнав і заявив, що це водійка Lexus врізалась у нього. Хоча наразі в Правилах дорожнього руху відсутнє визначення електросамоката. Суддя вирішила, що елекстросамокат підпадає під визначення "транспортний засіб", а йому, згідно з ПДР, забороняється їздити тротуарами і пішохідними доріжками.

31 березня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон, за яким самокати та моноколеса визнають транспортними засобами.

11 червня 2026 року комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити закон про правила для електросамокатів та моноколес.