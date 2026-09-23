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На Львівщині водій вантажівки з’їхав у кювет, щоб уникнути наїзду на 12-річну дівчинку на електросамокаті

Поблизу місця ДТП на електросамокаті також рухався 13-річний хлопець, який, налякавшись, теж з’їхав у кювет.

На Львівщині водій вантажівки з’їхав у кювет, щоб уникнути наїзду на 12-річну дівчинку на електросамокаті
Фото: Нацполіція

Увечері 22 вересня в селі Нагірне Самбірського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та електросамоката.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Львівщини.

"Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення вантажівки Volvo FM400, якою керував 63-річний водій, та електросамоката під керуванням 12-річної дівчинки. Поблизу місця ДТП на електросамокаті також рухався 13-річний хлопець, який, налякавшись, виїхав за межі проїзної частини і з’їхав у кювет", - йдеться в повідомленні. 

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Внаслідок ДТП малолітні кермувальники електросамокатів отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медзакладів.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Фото: Нацполіція

  • У 2021 році у Львові суд оштрафував водія електросамоката, який раптово виїхав із тротуару на проїжджу частину і врізався в автомобіль. У суді він свою вину не визнав і заявив, що це водійка Lexus врізалась у нього. Хоча наразі в Правилах дорожнього руху відсутнє визначення електросамоката. Суддя вирішила, що елекстросамокат підпадає під визначення "транспортний засіб", а йому, згідно з ПДР, забороняється їздити тротуарами і пішохідними доріжками.
  • На початку липня у Львові у Львові посилили правила користування прокатними електросамокатами. Зокрема, мінімальний вік користувачів - 16 років, є обов'язкове використання захисних шоломів, обмеження швидкості до 15 км/год на аварійно небезпечних ділянках та впорядкування паркування.
  • У серпні міська рада Чернівців також підтримала заборону прокату електросамокатів.
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