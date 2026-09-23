Росія намагалася атакувати залізничну інфраструктуру Києва: постраждав працівник УЗ

Громадян закликають залишати залізничні об'єкти і переходити в укриття за будь-якого рівня тривоги.

Під час атаки Росії на столицю, під прицілом ворога опинилася також залізнична інфраструктура Києва.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

"Станом на зараз: один наш залізничник, повертаючись зі зміни додому, отримав уламкові поранення. В лікарні, поруч наші. Надається вся необхідна допомога", – написав він у фейсбуці.

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Перцовський закликав громадян бути уважними біля залізничних обʼєктів під час ворожих атак.

"Залиште їх, перейдіть в укриття за будь-якого рівня тривоги. Нагадаємо: і за жовтого рівня посадка та висадка пасажирів - лише з підземних приміщень Центрального вокзалу, те ж саме - на Дарниці", - наголосив голова УЗ.

"Якщо з безпекових питань затримуєтесь на рейс - не біда. Ми повернемо 100% вартості, поїдете наступним поїздом. Понад усе - бережіть себе", - додав він.

Наслідки атак наразі оперативно усуваються, однак можуть бути зміни у часі відправки поїздів з Києва.