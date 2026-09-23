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Окупанти атакували будинки і інфраструктуру в Київській області. Поранені 3 людей

Ушкодження зафіксовані в Бучанському, Фастівському, Вишгородському і Обухівському районах. 

Окупанти атакували будинки і інфраструктуру в Київській області. Поранені 3 людей
Наслідки атаки
Фото: Поліція Київської області

Київська область вночі і вранці 23 вересня зазнала чергової ворожої атаки. Пошкоджено 18 об'єктів у різних районах. Поранені троє людей – усі в Бучанському районі. 

Наслідки атаки
Фото: Поліція Київської області Facebook
Наслідки атаки

Росіяни атакували Київську область
Фото: Поліція Київської області Facebook
Росіяни атакували Київську область

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У 76-річного чоловіка осколкові поранення й садна обличчя. Він у стані емоційного шоку і стресу, повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко. 

«Ще двоє чоловіків – отримали поранення. Один із них має відкритий перелом передпліччя, рвану рану надбрівної дуги та забій грудної клітки. Інший – рвану рану лобної ділянки голови. Обох госпіталізували до місцевої лікарні», – сказав він.  

Саме в Бучанському районі зафіксовано найсильніші пошкодження – відомо про 14 постраждалих об’єктів. Серед них – шість приватних домоволодінь, складське, виробничо-складське та адміністративне приміщення, територія комунального підприємства, адміністративна будівля, обʼєкт інфраструктури та два легкові автомобілі.

В Обухівському районі пошкоджено два приватні домоволодіння. У Фастівському районі – виробниче приміщення. У Вишгородському районі – обʼєкт інфраструктури.

«Рятувальники, медики, комунальні та всі відповідальні служби продовжують працювати на місцях, допомагати людям і ліквідовувати наслідки атаки», – додав голова ОВА.

  • З ночі росіяни атакували і Київ. Ворог бив по АЗС, транспортних підприємствах і складах. 
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