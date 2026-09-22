Ввечері росіяни знову атакували Харків: є жертва

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Ввечері, 22 вересня, російські війська знову атакували Харків. Є постраждалі, одна людина загинула.

У Київському районі ворожий

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Зафіксовано два влучання ворожих дронів у Київському районі міста. Один дрон влучив в авто. Є інформація про постраждалих, їх кількість поки невідома. Одна людина загинула внаслідок атаки.

"Внаслідок влучання двох ворожих дронів у Київському районі горять два авто, у прилеглих багатоквартирних будинках подекуди вибиті вікна", - зазначив Терехов.