Ввечері росіяни знову атакували Харків: є жертва

Ввечері, 22 вересня, російські війська знову атакували Харків. Є постраждалі, одна людина загинула.
У Київському районі ворожий
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Зафіксовано два влучання ворожих дронів у Київському районі міста. Один дрон влучив в авто. Є інформація про постраждалих, їх кількість поки невідома. Одна людина загинула внаслідок атаки.
"Внаслідок влучання двох ворожих дронів у Київському районі горять два авто, у прилеглих багатоквартирних будинках подекуди вибиті вікна", - зазначив Терехов.
- Раніше, у Київському районі Харкова зафіксували влучання ворожого дрона: пошкоджено автосалон. За попередньою інформацією, внаслідок атаки є одна постраждала.
- Згодом Київський район Харкова знову опинився під атакою російських дронів. Падіння БпЛА зафіксували без детонації. Невдовзі ще один дрон влучив біля виходу з однієї зі станцій метро. Троє людей дістали поранення.