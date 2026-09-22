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У Київському районі Харкова зафіксували влучання ворожого дрона: пошкоджено автосалон (оновлено)

За попередньою інформацією, внаслідок атаки є одна постраждала.

У Київському районі Харкова зафіксували влучання ворожого дрона: пошкоджено автосалон (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

У Київському районі Харкова зафіксували влучання російського безпілотника. 

Про це в Telegram повідомив міський голова Ігор Терехов.

Наразі відомо про одну постраждалу людину.

Як зазначив голова ОВА Олег Синєгубов, постраждала – 38-річна жінка. Медики надають їй необхідну допомогу. За інформацією міського голови, потерпілою є 28-річна.

Дрон влучив у відкриту територію. Пошкоджено будівлю автосалону. Усі екстрені служби працюють в посиланому режимі.

  • Протягом минулої доби, 21 вересня, російські війська обстрілювали 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілу в с. Катеринівка Лозівської громади загинула 45-річна жінка, зазнав поранень 13-річний хлопчик. Вороги били по регіону КАБами, з РСЗВ та різними видами дронів.
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