У Київському районі Харкова зафіксували влучання ворожого дрона: пошкоджено автосалон (оновлено)

У Київському районі Харкова зафіксували влучання російського безпілотника.
Про це в Telegram повідомив міський голова Ігор Терехов.
Наразі відомо про одну постраждалу людину.
Як зазначив голова ОВА Олег Синєгубов, постраждала – 38-річна жінка. Медики надають їй необхідну допомогу. За інформацією міського голови, потерпілою є 28-річна.
Дрон влучив у відкриту територію. Пошкоджено будівлю автосалону. Усі екстрені служби працюють в посиланому режимі.
- Протягом минулої доби, 21 вересня, російські війська обстрілювали 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілу в с. Катеринівка Лозівської громади загинула 45-річна жінка, зазнав поранень 13-річний хлопчик. Вороги били по регіону КАБами, з РСЗВ та різними видами дронів.