У Київському районі Харкова зафіксували влучання ворожого дрона: пошкоджено автосалон (оновлено)

За попередньою інформацією, внаслідок атаки є одна постраждала.

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У Київському районі Харкова зафіксували влучання російського безпілотника.

Про це в Telegram повідомив міський голова Ігор Терехов.

Наразі відомо про одну постраждалу людину.

Як зазначив голова ОВА Олег Синєгубов, постраждала – 38-річна жінка. Медики надають їй необхідну допомогу. За інформацією міського голови, потерпілою є 28-річна.

Дрон влучив у відкриту територію. Пошкоджено будівлю автосалону. Усі екстрені служби працюють в посиланому режимі.