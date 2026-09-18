Росія завдала повторного ракетного удару по Харкову (оновлено)

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Російські війська завдали ракетного удару по Харкову. Під атакою опинився Індустріальний район міста.

Про це повідомив в Telegram мер Харкова Ігор Терехов.

Після першого обстрілу ворог завдав повторного удару.

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«Ворог завдав повторного ракетного удару по Індустріальному району», – сказав міський голова близько 12:40.

Наразі інформація про наслідки атаки уточнюється. Даних про постраждалих чи пошкодження не оприлюднили.

Вчора, 17 вересня, російські війська атакували безпілотником Основ’янський район Харкова. Дрон влучив у торговий центр, де на момент удару перебували працівники та відвідувачі.

По медичну допомогу звернулася 65-річна працівниця торгового центру. Згодом їй стало погано. Внаслідок удару частково зруйновані конструкції будівлі та виникла пожежа. Горіли конструктивні елементи даху та будівельні матеріали.