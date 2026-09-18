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Росіяни атакували Конотоп на Сумщині: пошкоджено багато об'єктів інфраструктури

Є влучання у навчальний заклад, залізницю і газогін.

Росіяни атакували Конотоп на Сумщині: пошкоджено багато об'єктів інфраструктури
Наслідки обстрілу Конотопа
Фото: Telegram

У ніч на 18 вересня росіяни завдали масованого удару безпілотниками по Конотопу в Сумській області. У місті зафіксовано численні пошкодження цивільної інфраструктури.

За інформацією від мера Артема Семеніхіна, є руйнування у дитячому садку, школі, приватних будинках, медичних закладах, магазинах. Через перебиту газотранспортну мережу чимало домівок лишились без газопастачання. Є й проблеми з електроживленням через пошкоджені високовольтні лінії.

Відомо про двох постраждалих жінок, у однієї гостра реакція на стрес, інша зазнала травм руки. 

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