Є влучання у навчальний заклад, залізницю і газогін.

У ніч на 18 вересня росіяни завдали масованого удару безпілотниками по Конотопу в Сумській області. У місті зафіксовано численні пошкодження цивільної інфраструктури.

За інформацією від мера Артема Семеніхіна, є руйнування у дитячому садку, школі, приватних будинках, медичних закладах, магазинах. Через перебиту газотранспортну мережу чимало домівок лишились без газопастачання. Є й проблеми з електроживленням через пошкоджені високовольтні лінії.

Відомо про двох постраждалих жінок, у однієї гостра реакція на стрес, інша зазнала травм руки.