Лише в західних та північних областях очікується короткочасний дощ.

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В п'ятницю, 18 вересня в України здебільшого буде без опадів. Проте у більшості західних, вночі й у північних областях холодний атмосферний фронт зумовить місцями короткочасний дощ.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Очікується незначне похолодання вночі на сході країни та вдень у західних областях.

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У західних та Житомирській областях вночі та вранці місцями туман.

Температура повітря вночі 10-15°, на сході країни 7-12°; вдень 20-25°, у західних областях місцями 17-19°.

На Київщині та в Києві вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів.

Температура по області вночі 10-15°, вдень 20-25°; у Києві вночі 13-15°, вдень 21-23°.