В п'ятницю, 18 вересня в України здебільшого буде без опадів. Проте у більшості західних, вночі й у північних областях холодний атмосферний фронт зумовить місцями короткочасний дощ.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Очікується незначне похолодання вночі на сході країни та вдень у західних областях.
У західних та Житомирській областях вночі та вранці місцями туман.
Температура повітря вночі 10-15°, на сході країни 7-12°; вдень 20-25°, у західних областях місцями 17-19°.
На Київщині та в Києві вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів.
Температура по області вночі 10-15°, вдень 20-25°; у Києві вночі 13-15°, вдень 21-23°.