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Гідрометцентр: у вівторок в більшості областей України очікуються дощі

Температурний максимум вдень +23°.

Гідрометцентр: у вівторок в більшості областей України очікуються дощі
Фото: EPA/UPG

У вівторок, 15 вересня, в більшості областей України очікуються дощі та подекуди грози.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз погоди на 15 вересня
Фото: Український гідрометцентр в Facebook
Прогноз погоди на 15 вересня

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У східних, вночі і в більшості південних, центральних та Сумській областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. На решті території без опадів, лише у західних областях вдень місцями невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі 8-14°, на південному сході країни до 17°; вдень 17-23°.

На Київщині та в Києві без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі 8-13°, вдень 17-22°; у Києві вночі 11-13°, вдень 20-22°.

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