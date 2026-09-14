В Україні у ДТП загинув британський військовий

В Україні внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув військовослужбовець Збройних сил Великої Британії.
Про це повідомив міністр оборони країни Вес Стрітінг.
"Це дуже сумна новина для родини та для тих, хто разом із ними сумує в лавах наших Збройних Сил. Висловлюю їм усім свої найглибші співчуття", - написав він у соцмережі Х.
This is very sad news for the family and for those grieving with them in our Armed Forces.— Wes Streeting (@wesstreeting) September 14, 2026
My deepest condolences go to them all. pic.twitter.com/MzKhxyiK7k (http://pic.twitter.com/MzKhxyiK7k)
Зазначається, що військовий загинув у суботу, 12 вересня, в ДТП. Додаткові подробиці будуть оприлюднені після закінчення періоду скорботи, який попросили надати родичі загиблого.
- За даними британських ЗМІ, це - друга підтверджена смерть британського військового в Україні: у грудні 2025 року загинув 28-річний молодший капрал десантного полку Хулі,допомагаючи випробовувати нову систему протиповітряної оборони.
- Британські військові офіційно не беруть участі у бойових діях, але виконують завдання з охорони дипломатичних місій та тренувань.