В Україні у ДТП загинув британський військовий

В Україні внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув військовослужбовець Збройних сил Великої Британії.

Про це повідомив міністр оборони країни Вес Стрітінг.

"Це дуже сумна новина для родини та для тих, хто разом із ними сумує в лавах наших Збройних Сил. Висловлюю їм усім свої найглибші співчуття", - написав він у соцмережі Х.

This is very sad news for the family and for those grieving with them in our Armed Forces.



My deepest condolences go to them all. pic.twitter.com/MzKhxyiK7k (http://pic.twitter.com/MzKhxyiK7k) — Wes Streeting (@wesstreeting) September 14, 2026

Зазначається, що військовий загинув у суботу, 12 вересня, в ДТП. Додаткові подробиці будуть оприлюднені після закінчення періоду скорботи, який попросили надати родичі загиблого.