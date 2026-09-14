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В Україні у ДТП загинув британський військовий

Подробиці поки не повідомляють. 

В Україні у ДТП загинув британський військовий
Фото: Львівська область онлайн

В Україні внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув військовослужбовець Збройних сил Великої Британії.

Про це повідомив міністр оборони країни Вес Стрітінг. 

"Це дуже сумна новина для родини та для тих, хто разом із ними сумує в лавах наших Збройних Сил. Висловлюю їм усім свої найглибші співчуття", - написав він у соцмережі Х. 

Зазначається, що військовий загинув у суботу, 12 вересня, в ДТП. Додаткові подробиці будуть оприлюднені після закінчення періоду скорботи, який попросили надати родичі загиблого.

  • За даними британських ЗМІ, це - друга підтверджена смерть британського військового в Україні: у грудні 2025 року загинув 28-річний молодший капрал десантного полку Хулі,допомагаючи випробовувати нову систему протиповітряної оборони.
  • Британські військові офіційно не беруть участі у бойових діях, але виконують завдання з охорони дипломатичних місій та тренувань. 
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