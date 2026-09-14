Зеленський відсторонив Кравченка з посади генпрокурора

"Відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: Відсторонити Кравченка Руслана Андрійовича від посади Генерального прокурора", - йдеться в документі.

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