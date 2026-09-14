Зеленський відсторонив Кравченка з посади генпрокурора

Президент Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора.
Відповідний указ №905/2026 опубліковано на сайті президента.
"Відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: Відсторонити Кравченка Руслана Андрійовича від посади Генерального прокурора", - йдеться в документі.
Контекст
- 5 вересня НАБУ і САП повідомили про викриття злочинної організації в Офісі генпрокурора, що займалася покриттям нелегальних колцентрів за неправомірну винагороду, а потім – легалізовувала ці кошти. Підозри оголосити п’ятьом людям, зокрема – керівнику одного з департаменті ОГП Сергію Кропиві. Згідно з оприлюдненими матеріалами, він тісно спілкувався з генпрокурором Русланом Кравченком і разом їздив з ним до Мадрида.
- Кропива в зафіксованих детективами розмовах згадував про якогось шефа і казав, що хотів би побудувати імперію, як в нього. Сам Руслан Кравченко на момент оприлюднення інформації про розслідування підозри не отримував. Він заперечив причетність до справи, а на зустрічі з журналістами сказав, що звільнятися не збирається. Однак того 7 вересня повідомив, що написав заяву про відставку. Відбулося це після зустрічі з президентом.
- Верховна Рада минулого тижня не мала пленарних засідань, тож і заява Кравченка залишилася без розгляду. 14 вересня близько 8 ранку на публічних сторінках Офісу генпрокурора і Руслана Кравченка опублікували його відеозвернення, в якому він заявив про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу і особі, наближеній до керівника САП. Також генпрокурор звинуватив антикорупційні органи в викраденні матеріалів слідства проти їхніх співробітників.
- З’ясувалося, що відео опублікували тоді, коли Кравченко уже був за кордоном. За інформацією УП, він виїхав сьогодні вночі під приводом відрядження. Сам Кравченко підтвердив факт виїзду.
- Також генпрокурор опублікував текст підозри Кривоносу. У ній йдеться про період 2009 і 2014 років. Перший епізод стосується нібито підробки свідоцтва про народження хлопчика, всиновленого Кривоносом. У підозрі зазначено, що Кривонос ввів в оману матір хлопчика, сказавши, що йому потрібно оформити батьківство для закордонного роботодавця, а насправді він скористався цим для того, аби просити про амністію у справі про підкуп виборців.
- Інформацію про це активно поширювали торік, коли відбувалася спроба підпорядкувати НАБУ і САП генпрокурору.
- Другий епізод стосується періоду роботи Семена Кривоноса в Обухівському міськрайонному відділі юстиції. Там стверджують, що він нібито знав, що голова Старобезрадичівської сільради Горбаченко П. М. вимагав хабар від громадянина Рузматова В. за надання йому у власність земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку. Тут Кривоносу інкримінують прохання надати неправомірну вигоду службовій особі, що займає відповідальне становище, в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб, а також організацію складання та видачі оцінювачем завідомо підробленого офіційного документу.
Хто такий Руслан Кравченко
- Уродженець Сєвєродонецька Луганської області раніше очолював Державну податкову службу. Він здобув освіту в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна, а згодом закінчив Юридичну академію Ярослава Мудрого, отримав звання "лейтенант юстиції".
- З 2012 до 2014 працював слідчим у Севастопольській прокуратурі з нагляду. З вересня 2014 брав участь в АТО при виконанні службових обов’язків на посаді прокурора, має статус учасника бойових дій. У 2020 році був звільнений з військової служби у запас.
- У 2015-2017 був прокурором Головної військової прокуратури. З 2019 по 2020 був заступником військового прокурора Центрального регіону, у 2021-2023 керував Бучанською окружною прокуратурою Київської області. Був прокурором по справі проти біглого експрезидента Віктора Януковича.
- З 10 квітня 2023 очолював Київську обласну державну адміністрацію, а в грудні 2024 став очільником Державної податкової служби.
- Кравченко брав участь у конкурсі на директора НАБУ. За даними Центру протидії корупції, він не пройшов співбесіду на доброчесність.
- У червні 2025 року Зеленський подав кандидатуру Кравченка на посаду генпрокурора.
- Більше про Руслана Кравченка – в публічному інтерв'ю із ним "«Податкова стала ворогом бізнесу. І це треба змінювати»”, – очільник ДПС на «Новій країні»”.