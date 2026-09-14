На Харківщині унаслідок атаки ворожого дрона загинув цивільний

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини. Провадження відкрили за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, 13 вересня близько 16:00 російські військовослужбовці атакували FPV-дроном село Грушівка Куп’янського району.

Про це п овідомляє Харківська обласна прокуратура.

наслідки російського обстрілу Богодухова на Харківщині 13 квітня 2026 року

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