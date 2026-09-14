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На Харківщині унаслідок атаки ворожого дрона загинув цивільний

Військові РФ атакували FPV-дроном мешканця Грушівки Куп'янського району.

На Харківщині унаслідок атаки ворожого дрона загинув цивільний
наслідки російського обстрілу Богодухова на Харківщині 13 квітня 2026 року
Фото: Харківська облпрокуратура

У Харківській області внаслідок атаки російського FPV-дрона загинув 34-річний мирний житель.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 13 вересня близько 16:00 російські військовослужбовці атакували FPV-дроном село Грушівка Куп’янського району.

Внаслідок удару загинув 34-річний чоловік.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини. Провадження відкрили за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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