Верховний Суд ухвалив рішення на користь Держаудитслужби у справі про премії Коболєву

Верховний Суд ухвалив остаточне рішення у справі про нарахування премії колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву. Процес тривав сім років.

Про це повідомила Державна аудиторська служба.

Під час ревізії діяльності компанії за період з квітня 2017 року по вересень 2018 року Держаудитслужба встановила факти завдання збитків державі. Ключове порушення, яке тоді зафіксували, стосувалося виплати премії голові правління "Нафтогазу" на суму понад 228 млн грн.

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Також було виявлено списання дебіторської заборгованості на 11,7 млн грн. Крім того, аудитори встановили низку порушень під час проведення компанією державних закупівель.

"Нафтогаз" оскаржив вимогу Держаудитслужби про усунення виявлених порушень у суді. Однак, рішеннями Окружного адміністративного суду Києва 2019 року та Шостого апеляційного адміністративного суду 2020 року у задоволенні позову було відмовлено повністю.

У січні 2023 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили Коболєву про підозру у привласненні 228 млн грн. Тоді ж Коболєв подав апеляцію, аргументуючи її тим, що вимога аудиторів зачіпає його права, адже є доказом у кримінальному провадженні проти нього.

У вересні 2024 року Шостий апеляційний адміністративний суд скасував вимогу аудиторів. Однак Держаудитслужба подала касацію. 10 вересня 2026 року Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу та поставив крапку у розгляді цього питання.

Коболєв очолював правління Нафтогазу з березня 2014 року до квітня 2021 року .