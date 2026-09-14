Росіяни атакували авто у Херсоні, загинув чоловік

Російська армія атакувала сьогодні автомобіль у Дніпровському районі Херсона.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
“Орієнтовно о 08:30 росіяни атакували безпілотником автівку у Дніпровському районі Херсона”, – зазначив очільник адміністрації Олександр Прокудін.
Через ворожий удар травми, несумісні з життям, отримав чоловік. Його особу наразі встановлюють.
Орієнтовно о 10:10 російські окупанти атакували у Дніпровському районі дроном чоловіка. Через ворожий удар 62-річний херсонець отримав вибухову травму та уламкові поранення ноги.
Постраждалий самостійно звернувся до лікарні. Наразі медики надають йому допомогу.
- Упродовж минулої доби російська армія атакувала Херсонську область дронами, артилерією та із авіації. Загинули дві людини, ще 14 отримали травми. Російські військові понівечили адмінбудівлі, господарські споруди, автівки швидкої та приватні автомобілі.