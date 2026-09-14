Росіяни атакували авто у Херсоні, загинув чоловік

Також через удар дрона постраждав мешканець міста.

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Фото: З відкритих джерел

Російська армія атакувала сьогодні автомобіль у Дніпровському районі Херсона.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

“Орієнтовно о 08:30 росіяни атакували безпілотником автівку у Дніпровському районі Херсона”, – зазначив очільник адміністрації Олександр Прокудін.

Через ворожий удар травми, несумісні з життям, отримав чоловік. Його особу наразі встановлюють.

Орієнтовно о 10:10 російські окупанти атакували у Дніпровському районі дроном чоловіка. Через ворожий удар 62-річний херсонець отримав вибухову травму та уламкові поранення ноги.

Постраждалий самостійно звернувся до лікарні. Наразі медики надають йому допомогу.