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Росіяни атакували авто у Херсоні, загинув чоловік

Також через удар дрона постраждав мешканець міста.

Росіяни атакували авто у Херсоні, загинув чоловік
Фото: З відкритих джерел

Російська армія атакувала сьогодні автомобіль у Дніпровському районі Херсона.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

“Орієнтовно о 08:30 росіяни атакували безпілотником автівку у Дніпровському районі Херсона”, – зазначив очільник адміністрації Олександр Прокудін.

Через ворожий удар травми, несумісні з життям, отримав чоловік. Його особу наразі встановлюють. 

Орієнтовно о 10:10 російські окупанти атакували у Дніпровському районі дроном чоловіка. Через ворожий удар 62-річний херсонець отримав вибухову травму та уламкові поранення ноги. 

Постраждалий самостійно звернувся до лікарні. Наразі медики надають йому допомогу.

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