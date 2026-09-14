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Російська армія била по трьох районах Дніпровщини, є поранені

Окупанти атакували регіон дронами.

Російська армія з вечора неділі майже 10 разів атакувала три райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Окупанти били по Дніпровщині безпілотниками.

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Покровська та Мирівська громада.

У Синельниківському районі потерпала Петропавлівська громада. Пошкоджена автівка, поранень дістали двоє жінок 39 і 34 років. 

У Кривому Розі понівечена інфраструктура.

  • Учора внаслідок ударів по Дніпровщині постраждали четверо людей. Пошкоджено підприємства, багатоквартирні та приватні житлові будинки, автомобілі.
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