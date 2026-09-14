Російська армія била по трьох районах Дніпровщини, є поранені

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Російська армія з вечора неділі майже 10 разів атакувала три райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Окупанти били по Дніпровщині безпілотниками.

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Покровська та Мирівська громада.

У Синельниківському районі потерпала Петропавлівська громада. Пошкоджена автівка, поранень дістали двоє жінок 39 і 34 років.

У Кривому Розі понівечена інфраструктура.