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РФ била по Харківщині КАБами і дронами. Постраждали четверо людей

Серед постраждалих є двомісячна дитина. 

РФ била по Харківщині КАБами і дронами. Постраждали четверо людей
Наслідки російс кої атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 7 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 4 людей, зокрема немовля.

Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у Ізюмі зазнали вибухових поранень 56-річний чоловік і 34-річна жінка, отримала гостру реакцію на стрес 2-місячна дівчинка. На трасі між с. Безруки і сел. Слатине Дергачівської громади поранений 39-річний чоловік.

Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 10 КАБ;
  • 3 БпЛА типу «Молнія»;
  • 2 fpv-дрони;
  • 152 БпЛА (тип встановлюється).
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Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російської атаки на Харківщині

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Куп’янському районі пошкоджений багатоквартирний будинок у сел. Великий Бурлук. 

В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль у с. Червона Зоря, 9 будинків, 10 автомобілів у м. Ізюм. 

В Харківському районі пошкоджено автомобіль у с. Черкаські Тишки. 

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 157 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 59 362 людини.

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