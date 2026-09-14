РФ била по Харківщині КАБами і дронами. Постраждали четверо людей

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 7 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 4 людей, зокрема немовля.
Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у Ізюмі зазнали вибухових поранень 56-річний чоловік і 34-річна жінка, отримала гостру реакцію на стрес 2-місячна дівчинка. На трасі між с. Безруки і сел. Слатине Дергачівської громади поранений 39-річний чоловік.
Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 10 КАБ;
- 3 БпЛА типу «Молнія»;
- 2 fpv-дрони;
- 152 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.
У Куп’янському районі пошкоджений багатоквартирний будинок у сел. Великий Бурлук.
В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль у с. Червона Зоря, 9 будинків, 10 автомобілів у м. Ізюм.
В Харківському районі пошкоджено автомобіль у с. Черкаські Тишки.
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 157 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 59 362 людини.