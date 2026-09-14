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Понад 200 боїв пройшло вчора на фронті. Найбільше – на Покровському та Костянтинівському напрямках

Сили оборони уразили два райони зосередження живої сили противника, шість пунктів управління та точок запуску БпЛА, п’ять артилерійських систем і позицій артилерії окупантів та ще один важливий об’єкт противника.

Понад 200 боїв пройшло вчора на фронті. Найбільше – на Покровському та Костянтинівському напрямках
український військовий, ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 1664-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 208 бойових зіткнень. Найбільше боїв пройшло на Покровському та Костянтинівському напрямках. 

Про це написав Генштаб. 

Вчора противник завдав 90 авіаційних ударів, під час яких скинув 286 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11727 дронів-камікадзе та здійснили 2872 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 45 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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Обстрілів зі сторони ворога, зокрема, зазнали населені пункти Сопич, Кореньок, Вільна Слобода, Товстодубове, Нескучне, Яструбине, Писарівка, Кіндратівка, Могриця, Бачівськ, Уланове, Перемога, Гірки, Безсалівка, Рогізне, Нескучне, Нова Січ, Мар’їне, Олексіївка, Мтолпілля Сумської області; Клюси, Михальчина Слобода, Леонівка, Бучки Чернігівської області. Товстодубове, Есмань та Стецьківка зазнали авіаударів.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили противника, шість пунктів управління та точок запуску БпЛА, п’ять артилерійських систем і позицій артилерії окупантів та ще один важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби штурмових дій противника не зафіксовано. Агресор здійснив 148 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, 10 з яких – із застосуванням РСЗВ. Завдав чотири авіаційні удари із застосуванням 10 КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили шість атак. Загарбники намагалися просунутися в напрямку населених пунктів Козача Лопань, Графське, Волохівка та біля Лимана, Старці.

На Куп’янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції три рази проводячи штурмові дії в напрямку населеного пункту Ківшарівка.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти три рази атакували в районах Новосергіївки та Новоселівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив вісім штурмових дій поблизу населених пунктів Ямпіль, Озерне, Крива Лука, Рай-Олександрівка та Миколаївка.

На Краматорському напрямку російські загарбники проводили одну атаку противника в напрямку населеного пункту Юрківка.

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На Костянтинівському напрямку зафіксовано 20 атак. Загарбники вели штурмові дії поблизу Костянтинівки, Довгої Балки, Русиного Яру, Торецького, Кучерового Яру та в бік Миколайпілля.

Ворог здійснив 26 атак на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в напрямку Добропілля, Мирного, Сергіївки та районах населених пунктів Дорожнє, Шевченко, Удачне, Новомиколаївка.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив три штурмові дії в бік Тернового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти вісім разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися в районах населених пунктів Гірке, Чарівне та у напрямку Різдвянки.

На Оріхівському напрямку ворог намагався покращити свої позиції в напрямку Червоної Криниці.

На Придніпровському напрямку окупанти атакувальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

  • Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1700 осіб. Також знешкоджено танк, бойову броньовану машину, 74 артилерійські системи, сім реактивних систем залпового вогню, два засоби ППО, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2124 безпілотних літальних апарати, 548 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.
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