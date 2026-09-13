Головне за неділю, 13 вересня: майже 200 боєзіткнень, атаки на Одесу, санкції щодо Мендель

Бойові дії на Донеччині, 197 бойових зіткнень, ворожі обстріли, гуманітарна криза в Олешках. Яким запам’ятається 1663-й день повномасштабної війни.

Потяг, у якому були експрем'єр Британії Борис Джонсон, а також радники європейських лідерів, перебував біля польського кордону на момент російської атаки, пише Der Spiegel з посиланням на джерела та Financial Times.

Зазначається, що посадовці їхали із Києва до Польщі після міжнародної конференції. Серед пасажирів були близький радник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца Гюнтер Зауттер, радники з питань безпеки інших європейських урядів, члени німецького Бундестагу, дипломати та вчені. FT пише, що серед пасажирів також був колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт.

Через загрозу атаки дронів поїзд зупинили, а частину пасажирів евакуювали. На тій самій залізничній колії росіяни атакували потяг Київ – Варшава. Невдовзі було оголошено відбій, пасажири відбулися переляком.

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Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 13 вересня на фронті від початку доби відбулося 197 боєзіткнень.

21 атаку відбито на Покровському напрямку, 18 - на Костянтинівському.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 13 вересня – в новині.

Російські окупанти знову атакували Одесу.

Близько 12:00 було відомо про 20 постраждалих внаслідок російських ударів. Серед них - дві дитини: хлопчик 2010 року народження та дівчинка 2017 року народження.

Є руйнування житлового сектору в декількох районах міста.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів та відповідні організації спільно забезпечити негайний гуманітарний доступ до окупованих Росією Олешок і прилеглих територій та створити гуманітарні коридори.

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"Росія залишила там цивільних без доступу до їжі, медикаментів та предметів першої необхідності. У центрі Європи, у 2026 році, люди страждають від гуманітарної кризи, спричиненої Росією", – наголосив Сибіга.

Сибіга наголосив, що ситуація в Олешках є нагадуванням про реальність для тих, хто говорить про залишення українських територій під російською окупацією.

Олешки залишаються під російською окупацією з лютого 2022 року. Станом на вересень 2026 року місто перебуває у повній гуманітарній блокаді: немає світла, газу, води, продукти майже не постачаються, дороги заміновані, а виїзд чи в’їзд неможливий. У місті лишається близько 1700 мешканців, серед них є діти.

Президент Володимир Зеленський підписав три укази, якими надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій.

Санкції застосовано до суден російського тіньового флоту, проти підприємств та осіб, пов’язаних з російською державною корпорацією "Ростех", і пропагандистів, які виправдовують агресію РФ.

Серед фізичних осіб обмеження запроваджено зокрема проти колишньої прессекретарки Зеленського Юлії Мендель.

Докладніше – в новині.

Президент США Дональд Трамп у неділю закликав президента України Володимира Зеленського припинити удари по російському дизельному паливу, заявивши, що ці атаки спричиняють дефіцит пального.

Як пише АР, журналіст запитав Трампа, чи розмовляв він із Зеленським після нещодавньої розмови з президентом Росії Володимиром Путіним. У відповідь Трамп закликав Зеленського припинити удари по Росії.

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Україна регулярно завдає далекобійних ударів по російській нафтогазовій галузі, яка як фінансує, так і безпосередньо забезпечує паливом війну.

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