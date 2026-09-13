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​Зеленський запровадив санкції проти Мендель, суден тіньового флоту РФ і пропагандистів

Президент підписав відповідні укази.

​Зеленський запровадив санкції проти Мендель, суден тіньового флоту РФ і пропагандистів
Юлія Мендель
Фото: скріншот

Президент Володимир Зеленський підписав три укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента. 

Так, санкції застосовано до суден російського тіньового флоту, проти підприємств та осіб, що пов’язані з російською державною корпорацією "Ростех", і пропагандистів, які виправдовують агресію РФ.

Серед фізичних осіб, обмеження введено, зокрема, - проти колишньої прессекретарки Зеленського Юлії Мендель

  • У травні Мендель дала інтерв'ю американському ультраправому пропагандисту, русофілу Такеру Карлсону. Вона заявила, що нібито під час перемовин у Стамбулі у 2022 році Зеленський особисто дав згоду на передачу росіянам території Донбасу. Мендель стверджує, що розмовляла з учасниками переговорів, і ті буцімто "погодилися на все".
  • В Офісі Президента спростували слова Мендель, підкресливши, що вона не брала участі у дипломатичних процедурах, не мала жодного доступу до рішень на найвищому рівні, а також "давно не в собі"
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