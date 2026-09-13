​Зеленський запровадив санкції проти Мендель, суден тіньового флоту РФ і пропагандистів

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Президент Володимир Зеленський підписав три укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Так, санкції застосовано до суден російського тіньового флоту, проти підприємств та осіб, що пов’язані з російською державною корпорацією "Ростех", і пропагандистів, які виправдовують агресію РФ.

Серед фізичних осіб, обмеження введено, зокрема, - проти колишньої прессекретарки Зеленського Юлії Мендель.