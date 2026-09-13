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Мішенню російського дрона біля кордону з Польщею міг бути дипломатичний поїзд, - УЗ

На станції Ягодин перебував дипломатичний поїзд, на борту якого були колишні європейські очільники включно з екс-премʼєром Великої Британії. В іншому поїзді перебував колишній глава ЦРУ.

Мішенню російського дрона біля кордону з Польщею міг бути дипломатичний поїзд, - УЗ
поїзд
Фото: УЗ

В Укрзалізниці вважають цілком ймовірним, що мішенню російського реактивного дрона, який уразив локомотив на станції Ягодин поблизу кордону з Польщею, міг бути дипломатичний поїзд, що незадовго до атаки перебував на станції.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

"Незадовго до ураження локомотива на кордоні України і Польщі на станції Ягодин перебував дипломатичний поїзд, на борту якого були зокрема радники з питань безпеки кількох держав-членів Євросоюзу, колишні європейські очільники включно з екс-премʼєром Великої Британії Борисом Джонсоном. В іншому поїзді, який перебував на станції Ягодин саме в момент цієї атаки, був колишній глава ЦРУ Девід Петреус", - йдеться в повідомленні.

Реактивний меш-дрон, який атакував локомотив, був виявлений диспетчером Центральної моніторингової групи, і сигнал на евакуацію з потяга був даний буквально за 15 хвилин до влучання в локомотив.

Цілком вірогідно, що мішенню цього російського дрона міг бути і дипломатичний поїзд, який вирушив зі станції раніше передбаченого для нього часу в рамках перегляду графіків руху поїздів в режимі реального часу через постійну загрозу російських ударів", - зазначили в УЗ і наголосили, що постійно корегують графіки руху потягів в залежності від того, які шляхи доступні та які заблоковані через удари.

"Численні спроби ворога атакувати цивільний рухомий склад продовжуються, тож наголошуємо на неухильному та швидкому дотриманні безпекових команд залізничників", - йдеться в повідомленні. 

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