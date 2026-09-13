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Борис Джонсон закликав надати Україні ППО і розблокувати заморожені російські активи

Експрем'єр Великобританії перебував у потягу на кордоні з Польщею, який атакували росіяни. 

Борис Джонсон закликав надати Україні ППО і розблокувати заморожені російські активи
Фото: EPA/UPG

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав надати Україні необхідні засоби протиповітряної оборони та розблокувати заморожені російські кошти для передачі їх Україні.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

"Не знаю, яка викривлена логіка спонукала Путіна підірвати сьогодні вранці український локомотив, що стояв на польському кордоні. Напевно можна сказати одне: це саме той тип хаотичних і безглуздих атак, яких українці зазнають щодня — навіть на цивільних залізницях. На сьогодні Путін винен у загибелі 1700 працівників «Укрзалізниці». Вони та пасажири, що користуються поїздами щодня, — справжні герої", - написав Джонсон. 

Він також закликав надати Україні необхідні засоби протиповітряної оборони та розблокувати заморожені російські кошти.

"Коли ж ми нарешті надамо їм необхідні засоби протиповітряної оборони? Чому ми не розблокуємо заморожені кошти Путіна й не передамо їх Україні? На рахунку в бельгійському банку зберігається понад 140 мільярдів євро, а в Лондоні — близько 10 мільярдів фунтів стерлінгів. Велика Британія могла б узяти на себе ініціативу", - наголосив Джонсон. 

"Українці переможуть — це стало очевидним після трьох днів, проведених у їхній чудовій країні. Але ми зможемо покласти край цій жахливій війні значно швидше, якщо поставимося до ситуації серйозно й надамо їм усе, чого вони потребують і на що заслуговують", - додав він. 

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