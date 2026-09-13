Росія атакувала Україну 453 дронами: сили ППО знищили понад 400 цілей

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У ніч проти 13 вересня російські війська здійснили чергову масовану атаку на Україну, застосувавши 453 ударні безпілотники. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Атака розпочалася з 18:00 12 вересня. Росіяни запускали ударні БпЛА типу Shahed, зокрема реактивні, дрони Гербера, безпілотники-імітатори "Пародія", а також S8000 "Бандероль".

Запуски здійснювалися з районів Шаталового, Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська РФ, а також з району Гвардійського та акваторії Азовського моря т.о. Криму.

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До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 українська ППО знищила або подавила 405 ворожих БпЛА різних типів. Також знищено 4 безпілотники S8000 "Бандероль".

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях. Падіння збитих безпілотників та їхніх уламків зафіксували ще на 7 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" – наголошують у повітряних силах.