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Хмельниччину ввечері атакували дрони

Наразі повідомлень про постраждалих не надходило. Інформацію уточнюють.

Хмельниччину ввечері атакували дрони
Ілюстративне фото роботи мобільної вогневої групи
Фото: Макс Требухов

Увечері російські безпілотники атакували Хмельницьку область. Сили протиповітряної оборони знищили частину ворожих цілей.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Наразі повідомлень про пошкодження, поранених чи загиблих унаслідок атаки не надходило. Детальнішу інформацію щодо атаки обласна влада обіцяє повідомити згодом.

Сьогодні, 12 вересня, під масованою дроновою атакою побувала Волинська область. Росіяни тероризували регіон понад 4 години поспіль. У повітряному просторі області перебували близько 20 російських ударних дронів типу "Шахед".

В Луцьку внаслідок атаки було уражено пасажирський потяг. Загиблих і травмованих немає. Водночас у Ковельській громаді зафіксували кілька влучань в об’єкт критичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро людей

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