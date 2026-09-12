Саме ЄС є лідером фінансування України під час затяжної війни.

Підтримка України з боку союзників на 2026–2027 роки орієнтовно становитиме від 45 до 90 мільярдів доларів — цих коштів, за словами президента Володимира Зеленського, недостатньо, а головною проблемою залишається дефіцит систем Patriot.

Про це він сказав під час онлайн-дискусії на конференції YES, пише LB.ua.

«Сполучені Штати Америки надали нам підтримку 100 плюс мільярдів у перші місяці цієї війни, і ця підтримка була дуже важливою. Ми ніколи про це не забудемо і не забуваємо», — сказав Зеленський.

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За його словами, згодом лідером у підтримці стала Європа: «Сьогодні вони перехопили цю ініціативу, і дуже важливо, що Україна все не втратила в той складний період».

Президент повідомив, що під час перебування в Канаді Україна отримала пакет підтримки на 1 мільярд доларів, а також ще 1 мільярд — на підтримку українських енергетичних проєктів у партнерстві з бізнесом.

«Загалом дуже серйозна підтримка до 2 мільярдів», — зазначив Зеленський, додавши, що йдеться не лише про допомогу, а й про спільне виробництво та інвестиції у відновлювану енергетику в Україні.

За словами президента, сьогодні саме ЄС є лідером фінансування України під час затяжної війни, тоді як зброю Україна купує у Сполучених Штатів. Зеленський уточнив, що орієнтовний обсяг двосторонньої підтримки, підтримки ЄС і окремих країн на 2026–2027 роки становить від 45 до 90 мільярдів доларів. За його словами, це значні кошти, але вони недостатні.

Президент зазначив, що проблема номер один сьогодні — вже не фінанси, хоча вони завжди залишаються складним питанням. Найбільша складність, за його словами, — велика черга на системи Patriot і значний дефіцит цих систем.

«Ми розуміємо, що нам робити, будемо робити. Але від Америки дуже хочеться отримати більше розуміння в цьому», — сказав Зеленський.

Президент розповів, що Україна веде переговори зі Сполученими Штатами про перезапуск виробництва систем і ракет, передусім ракет Patriot. За його словами, Україна вже отримала політичну підтримку президента Трампа, а українські виробники вже зв’язувалися й зустрічалися з американськими виробниками.

«Дуже важливо, щоб це завтра пройшло швидше... Все це не дає сили Україні», — наголосив Зеленський, закликавши пришвидшити ухвалення відповідних рішень.

24 серпня Європейська комісія схвалила €6,1 млрд на оборонні закупівлі для України. Фінансування передбачене, зокрема, для систем протиповітряної та протиракетної оборони, ракет, боєприпасів і радарів.

Ці кошти є частиною Позики на підтримку України (UASL) загальним обсягом €90 млрд. Програма передбачає €30 млрд бюджетної допомоги та €60 млрд на оборонні потреби України протягом 2026-2027 років.

На 2026 рік у межах програми передбачено €28,3 млрд на зміцнення оборонно-промислового потенціалу України. Раніше Єврокомісія вже затвердила оборонні закупівлі на €16 млрд, з яких €8,35 млрд Україна вже отримала.