Білецький: Росія хоче захопити Донеччину до 2027-го, але отримає гідну відсіч

Український фронт наразі не переживає найважчих часів за роки війни й має реальні шанси не лише втримати позиції, а й покращити становище на низці ділянок вже цієї осені. Про це заявив командир 3-го армійського корпусу Сил оборони України Андрій Білецький під час прямого включення на щорічній конференції Yalta European Strategy (YES).

«Я думаю, що в українського фронту є абсолютно всі шанси втримати вигідні рубежі оборони, втримати так званий пояс міст-фортець, покращити положення на деяких ділянках Донецького фронту. І я думаю, що найближчим часом – протягом місяця – ми ці покращення продемонструємо всьому світу, і вони будуть беззаперечними», – заявив Білецький.

За словами командира, Росія переслідує дві стратегічні цілі – остаточне захоплення Донецької та Луганської областей та економічний і цивільний терор, спрямований на злам спроможності України продовжувати оборону.

Він зазначив, що військове керівництво ворога визначило собі дедлайн до середини квітня, тоді як політичне керівництво вимагає завершити захоплення регіону у «фантастичні строки» – до початку 2027 року.

«Наша перемога або поразка тут буде залежати від того, чи закриємо ми українське небо цієї зими. Йдеться про закриття неба і від ракетної загрози, зокрема балістики, і від ударних дронів типу "Шахед», – наголосив командир.

Білецький висловив переконання, що у разі успішного проходження цього випробування вже навесні, орієнтовно в березні-квітні, перед Росією постане екзистенційне питання про сенс продовження війни, оскільки жодної зі своїх стратегічних цілей вона не досягне. За його оцінкою, це міг би бути ідеальний момент для стійких переговорів і миру – якщо не повністю, то значною мірою на умовах України.