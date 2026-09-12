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​У Краматорську росіяни масово б’ють про цивільних авто: загинули четверо людей, ще троє поранені

Окупанти обстрілюють машини, які у русі або припарковані.

​У Краматорську росіяни масово б’ють про цивільних авто: загинули четверо людей, ще троє поранені
Обстріли авто у Краматорську
Фото: Краматорська міська рада

12 вересня російські війська завдали щонайменше трьох ударів по цивільних автомобілях у центральній частині Краматорська. Внаслідок атак загинули четверо людей, ще троє дістали поранення.

Про це повідомила Краматорська міська рада.

Перший удар стався об 11:10. Російський дрон влучив у автомобіль, який перебував у русі. Загинув чоловік 1980 року народження, жінка 1983 року народження зазнала поранень.

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О 12:15 російський FPV-дрон атакував автомобілі, припарковані біля магазину. Унаслідок удару загинув чоловік 1941 року народження. Поранення отримали жінка 1965 року та чоловік 1985 року народження.

Ще один удар стався о 12:30 практично на тому самому місці, де росіяни атакували цивільний автомобіль уперше. Загинула жінка 1979 року народження, чоловік 1974 року народження отримав поранення.

Постраждалим надали необхідну медичну допомогу. У міськраді наголосили, що під час атак російські війська били саме по цивільних автомобілях, які не були військовими цілями.

"Це звичайні цивільні автомобілі. Люди їхали у своїх справах", – зазначили у Краматорській міськраді.

Фото: Краматорська міська рада

Фото: Краматорська міська рада

  • Вчора через російський обстріл приватного сектора Краматорська Донецької області, загинули двоє цивільних. Окупанти завдали удару по приватному сектору міста. Унаслідок обстрілу пошкоджено 21 приватний будинок та автомобіль.
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