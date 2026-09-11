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У Краматорську росіяни вбили двох цивільних

Окупанти атакували приватний сектор міста.

У Краматорську росіяни вбили двох цивільних
наслідки атаки РФ у Краматорську
Фото: ДСНС України

Через російський обстріл приватного сектора Краматорська Донецької області, загинули двоє цивільних. 

Про це пише ДСНС України.

"Окупанти завдали удару по приватному сектору міста. Унаслідок обстрілу пошкоджено 21 приватний будинок та автомобіль", – пишуть у ДСНС.

Один зі снарядів влучив у житловий будинок і повністю зруйнував його. Під завалами опинився чоловік, від отриманих травм він загинув на місці.

Загалом унаслідок ворожої атаки загинули двоє людей.

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