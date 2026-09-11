На Полтавщині російський дрон влучив по території сільгосппідприємства

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У Полтавському районі російський безпілотник влучив у територію сільськогосподарського підприємства. Внаслідок атаки пошкоджено об’єкти інфраструктури.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

"Сьогодні вдень у Полтавському районі зафіксовано влучання ворожого БпЛА по території сільськогосподарського підприємства. Пошкоджено об’єкти інфраструктури", – ідеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, люди внаслідок атаки не постраждали.