На Полтавщині російський дрон влучив по території сільгосппідприємства

У Полтавському районі російський безпілотник влучив у територію сільськогосподарського підприємства. Внаслідок атаки пошкоджено об’єкти інфраструктури.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
"Сьогодні вдень у Полтавському районі зафіксовано влучання ворожого БпЛА по території сільськогосподарського підприємства. Пошкоджено об’єкти інфраструктури", – ідеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, люди внаслідок атаки не постраждали.
- На Полтавщині змінили час комендантської години. Відтепер вона діятиме з 01:00 до 05:00.