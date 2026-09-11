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З тимчасово окупованої Херсонщини вдалося повернути ще десятьох дітей

На підконтрольну Україні територію повернули 7 хлопчиків та 3 дівчинки віком від двох до сімнадцяти років.

З тимчасово окупованої Херсонщини вдалося повернути ще десятьох дітей
В Україну з російської окупації повернули 12 дітей
Фото: Андрій Єрмак

На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути ще 10 дітей.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

З окупації повернули сімох хлопчиків та трьох дівчаток віком від двох до сімнадцяти років.

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Серед врятованих – шестирічний хлопчик, який ріс під постійними обстрілами та атаками російських безпілотників. Дрони кружляли просто над дитячими майданчиками, де він грався, а поруч руйнувалися будинки. Через пережите дитина отримала психологічну травму, стала замкнутою та боялася виходити на вулицю.

Сімнадцятирічна дівчина пережила пряме влучання російського безпілотника у власну кімнату. Під погрозою зброї її змушували ходити до окупаційної школи. Під час атак дітей не пускали до укриття та змушували годинами залишатися у приміщеннях біля вікон.

Шістнадцятирічний хлопець чотири роки жив фактично в ізоляції. Рідні переховували його вдома, щоб окупанти не змусили навчатися за російською програмою та не поставили на військовий облік. 

Одного разу до будинку родини увірвалися загарбники з обшуком і погрожували хлопцю та його близьким.

Наразі діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.

Повернення відбулося за сприяння благодійної організації "Save Ukraine" у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. 

З початку 2026 року з тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути вже 180 дітей.

"Дякую всім, хто щодня допомагає повертати наших дітей додому. Завдяки спільним зусиллям вони знову можуть бути у безпеці, поруч із рідними та на українській землі", – наголошує Прокудін.

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