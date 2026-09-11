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У Херсоні росіяни атакували дронами комунальників та швидку допомогу

Серед постраждалих – троє медиків, які їхали до пацієнта

У Херсоні росіяни атакували дронами комунальників та швидку допомогу
Атака на комунальників у Херсоні
Фото: Ярослав Шанько

Російські окупанти зранку атакували дроном комунальників у Корабельному районі Херсона. Пошкоджена техніка, люди не постраждали.

Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Він зазначив, що росіяни продовжують атакувати мирне населення та працівників підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста.

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Близько 11:40 російські окупанти атакували дроном автомобіль швидкої допомоги у Корабельному районі Херсона. Безпілотник влучив у дах автівки, коли медики прямували на виклик до пацієнта.

Унаслідок атаки постраждали троє членів бригади: 61-річний лікар, 49-річний парамедик та 63-річний екстрений медичний технік. Вони дістали вибухові травми та контузії.

Після атаки медики самостійно звернулися до лікарні. Наразі їм надають необхідну допомогу.

Фото: Ярослав Шанько

Ще одна атака сталася у Центральному районі Херсона. Там через удар російського безпілотника загорілася квартира.

Дрон влучив у дорогу неподалік житлового будинку. Гарячий уламок від удару потрапив на балкон квартири, через що зайнялися речі.

Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. У квартирі на момент займання перебувала літня жінка. Вона надихалася продуктами горіння. Постраждалій надають необхідну допомогу.

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