На Київщині внаслідок атаки дронів загинула жінка

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У Вишгородському районі Київської області внаслідок атаки російських дронів загинула жінка.

Про це повідомив в Telegram голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Xерез ворожу атаку у Вишгородському районі також пошкоджені приватні будинки. В Обухівському районі зафіксували пошкодження ангарного приміщення.Рятувальні та аварійні служби працюють на місцях і ліквідовують наслідки удару.