На Київщині внаслідок атаки дронів загинула жінка

У Вишгородському районі Київської області внаслідок атаки російських дронів загинула жінка.
Про це повідомив в Telegram голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Xерез ворожу атаку у Вишгородському районі також пошкоджені приватні будинки. В Обухівському районі зафіксували пошкодження ангарного приміщення.Рятувальні та аварійні служби працюють на місцях і ліквідовують наслідки удару.
- Тим часом у Бучанському районі Київської області триває ліквідація наслідків атаки по цивільних складах. Ворог атакував їх учора ввечері. Під час гасіння ворог завдав повторного удару.