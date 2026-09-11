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На Київщині внаслідок атаки дронів загинула жінка

У Вишгородському районі пошкоджені приватні будинки.

На Київщині внаслідок атаки дронів загинула жінка
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України в Київській області

У Вишгородському районі Київської області внаслідок атаки російських дронів загинула жінка.

Про це повідомив в Telegram голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Xерез ворожу атаку у Вишгородському районі також пошкоджені приватні будинки. В Обухівському районі зафіксували пошкодження ангарного приміщення.Рятувальні та аварійні служби працюють на місцях і ліквідовують наслідки удару.

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