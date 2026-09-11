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У Чернігівській області Росія понівечила будинок і сільгосппідприємство

Також через атаку загорілася суха трава. 

У Чернігівській області Росія понівечила будинок і сільгосппідприємство
Наслідки російської атаки на Чернігівщині, ілюстративне фото
Фото: Чернігівська ОВА

Упродовж доби російська армія атакувала Чернігівщину дронами, зокрема понівечила будинок і сільгосппідприємство.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Вʼячеслав Чаус. 

Учора зранку в селі Любецької громади через удар «Герберою» пошкоджені вікна в двоповерховому будинку.

Ворог «Геранню» атакував сільгосппідприємство в Носівській громаді на Ніжинщині. Пошкоджена зерносушарка.

А в селі Ріпкинської громади загорілося 1,5 га сухої трави через удар «Герберою».

  • У ніч на 11 вересня, починаючи із 18:00 минулого дня, Росія запустила по Україні 161 дрон. ППО знешкодила 138 із них. Влучання зафіксували на 19 локаціях, у ще трьох місцях впали уламки. 
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