У Чернігівській області Росія понівечила будинок і сільгосппідприємство

Упродовж доби російська армія атакувала Чернігівщину дронами, зокрема понівечила будинок і сільгосппідприємство.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Вʼячеслав Чаус.
Учора зранку в селі Любецької громади через удар «Герберою» пошкоджені вікна в двоповерховому будинку.
Ворог «Геранню» атакував сільгосппідприємство в Носівській громаді на Ніжинщині. Пошкоджена зерносушарка.
А в селі Ріпкинської громади загорілося 1,5 га сухої трави через удар «Герберою».
- У ніч на 11 вересня, починаючи із 18:00 минулого дня, Росія запустила по Україні 161 дрон. ППО знешкодила 138 із них. Влучання зафіксували на 19 локаціях, у ще трьох місцях впали уламки.