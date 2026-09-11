У Чернігівській області Росія понівечила будинок і сільгосппідприємство

Також через атаку загорілася суха трава.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Наслідки російської атаки на Чернігівщині, ілюстративне фото

Упродовж доби російська армія атакувала Чернігівщину дронами, зокрема понівечила будинок і сільгосппідприємство.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Вʼячеслав Чаус.

Учора зранку в селі Любецької громади через удар «Герберою» пошкоджені вікна в двоповерховому будинку.

Ворог «Геранню» атакував сільгосппідприємство в Носівській громаді на Ніжинщині. Пошкоджена зерносушарка.

А в селі Ріпкинської громади загорілося 1,5 га сухої трави через удар «Герберою».