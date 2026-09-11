Понад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ЕксклюзивПонад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня
Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія вчора поранила двох дітей у Запорізькій області (доповнено)

Загалом через атаки отримали травми пʼятеро людей. 

Росія вчора поранила двох дітей у Запорізькій області (доповнено)
Наслідки російської атаки на Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Пʼять людей, зокрема двоє дітей, отримали поранення внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район.

За даними начальника ОВА Івана Федорова, загалом упродовж доби окупанти завдали 896 ударів по 59 населених пунктах. За даними ДСНС, уночі російські війська масовано атакували безпілотниками обласний центр. Попередньо, поранень зазнали 32-річна жінка та її 10-річний син. У місті пошкоджено дах дев’ятиповерхового житлового будинку, де виникла пожежа на площі 80 кв. м. Також зафіксовано влучання в торговельний центр із займанням на 500 кв. м та пожежу в офісному приміщенні на площі 50 кв. м.

Ліквідація наслідків ускладнювалася постійною загрозою повторних ударів — вогнеборці були змушені переривати роботу та переходити в укриття.

Реклама

Наслідки ударів по Запоріжжі
Фото: ДСНС
Наслідки ударів по Запоріжжі

Війська РФ здійснили 26 авіаційних ударів по Комишувасі, Кушугуму, Юліївці, Лисогірці, Канівському, Запасному, Листівці, Таврійському, Оріхову, Червоній Криниці, Червоному Яру, Микільському, Вільнянці, Васинівці, Василівському, Любимівці, Омельнику та Сонячному.

662 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Комишуваху, Кушугум, Тернувате, Михайлівське, Долинське, Таврійське, Степногірськ, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Степове, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новопавлівку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Преображенку, Новояковлівку, Білогір’я, Рибне, Добропілля, Прилуки, Святопетрівку, Цвіткове та Копані.

Зафіксовано 4 обстріли з РСЗВ по Малокатеринівці, Павлівці, Воздвижівці та Чарівному.

204 артилерійські удари прийшлися по Річному, Червонодніпровці, Григорівці, Запорожцю, Веселянці, Запасному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Степовому, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Новому Запоріжжю, Білогір’ю, Преображенці, Святопетрівці, Добропіллю, Прилуках та Цвітковому.

Надійшло 83 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies