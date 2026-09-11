Росія вчора поранила двох дітей у Запорізькій області (доповнено)

Пʼять людей, зокрема двоє дітей, отримали поранення внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район.

За даними начальника ОВА Івана Федорова, загалом упродовж доби окупанти завдали 896 ударів по 59 населених пунктах. За даними ДСНС, уночі російські війська масовано атакували безпілотниками обласний центр. Попередньо, поранень зазнали 32-річна жінка та її 10-річний син. У місті пошкоджено дах дев’ятиповерхового житлового будинку, де виникла пожежа на площі 80 кв. м. Також зафіксовано влучання в торговельний центр із займанням на 500 кв. м та пожежу в офісному приміщенні на площі 50 кв. м.

Ліквідація наслідків ускладнювалася постійною загрозою повторних ударів — вогнеборці були змушені переривати роботу та переходити в укриття.

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Фото: ДСНС Наслідки ударів по Запоріжжі

Війська РФ здійснили 26 авіаційних ударів по Комишувасі, Кушугуму, Юліївці, Лисогірці, Канівському, Запасному, Листівці, Таврійському, Оріхову, Червоній Криниці, Червоному Яру, Микільському, Вільнянці, Васинівці, Василівському, Любимівці, Омельнику та Сонячному.

662 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Комишуваху, Кушугум, Тернувате, Михайлівське, Долинське, Таврійське, Степногірськ, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Степове, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новопавлівку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Преображенку, Новояковлівку, Білогір’я, Рибне, Добропілля, Прилуки, Святопетрівку, Цвіткове та Копані.

Зафіксовано 4 обстріли з РСЗВ по Малокатеринівці, Павлівці, Воздвижівці та Чарівному.

204 артилерійські удари прийшлися по Річному, Червонодніпровці, Григорівці, Запорожцю, Веселянці, Запасному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Степовому, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Новому Запоріжжю, Білогір’ю, Преображенці, Святопетрівці, Добропіллю, Прилуках та Цвітковому.

Надійшло 83 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.