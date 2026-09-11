Понад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ЕксклюзивПонад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня
Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
ГоловнаСуспільствоВійна

​Армія РФ за добу втратила майже 1500 солдатів і 4 засоби ППО

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 503 880 осіб.

​Армія РФ за добу втратила майже 1500 солдатів і 4 засоби ППО
Український військовослужбовець
Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1490 солдатів, 2 танки, 7 бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 4 засоби ППО, 23 НРК.

Про це розповіли у Генштабі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.26 склали:

  • особового складу – близько 1 503 880 (+1 490) осіб 
  • танків – 12 341 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 25 312 (+7) од.
  • артилерійських систем – 49 516 (+64) од.
  • РСЗВ – 2 109 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 622 (+4) од.
  • літаків – 441 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 573 (+23) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 510 130 (+1 925) од.
  • крилаті ракети – 5 103 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 147 211 (+590) од.
  • спеціальна техніка – 4 666 (+16) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies