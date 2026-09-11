​Армія РФ за добу втратила майже 1500 солдатів і 4 засоби ППО

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1490 солдатів, 2 танки, 7 бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 4 засоби ППО, 23 НРК.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.26 склали:
- особового складу – близько 1 503 880 (+1 490) осіб
- танків – 12 341 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 25 312 (+7) од.
- артилерійських систем – 49 516 (+64) од.
- РСЗВ – 2 109 (+2) од.
- засоби ППО – 1 622 (+4) од.
- літаків – 441 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 573 (+23) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 510 130 (+1 925) од.
- крилаті ракети – 5 103 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 147 211 (+590) од.
- спеціальна техніка – 4 666 (+16) од.
Дані уточнюються.